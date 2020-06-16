У співробітника РНБО виявили коронавірус

У одного зі співробітників апарату Ради національної безпеки й оборони виявили коронавірус SARS-CoV-2.

У зв'язку з цим відомство переходить в онлайн-режим роботи, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі виданню Дзеркало тижня.

"Справді, один із співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", - розповів Данілов.

Він уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, що розташовується на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.

"Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", - додав секретар РНБО.

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Як повідомляв Укрінформ, у дружини Президента України Олени Зеленської було виявлено COVID-19. Президент України Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини.

В Україні за минулу добу зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.