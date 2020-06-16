Дружину Президента госпіталізували

Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в Києві з пневмонією.

Про це повідомляє в Telegram Офіс Президента.

"Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві", - йдеться в повідомленні.

За даними ОП, наразі діагноз Олени Зеленської: “COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0”.

“Дотації кисню не потребує. Стан стабільний”, - поінформували в Офісі глави держави.

Зазначається, що дружина Президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Водночас в ОП розповіли, що проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Читайте також: В Україні за добу зафіксували 666 нових випадків коронавірусу

Як повідомлялося, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус.