Дружину Президента госпіталізували
Коронавірус
Укрінформ
Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в Києві з пневмонією.
Про це повідомляє в Telegram Офіс Президента.
"Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві", - йдеться в повідомленні.
За даними ОП, наразі діагноз Олени Зеленської: “COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0”.
“Дотації кисню не потребує. Стан стабільний”, - поінформували в Офісі глави держави.
Зазначається, що дружина Президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Водночас в ОП розповіли, що проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
Як повідомлялося, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус.