Стерненко: Голова Шевченківського суду пообіцяв перегляд судового рішення

Активіст Сергій Стерненко заявив, що глава Шевченківського суду особисто пообіцяв, що відбудеться перегляд судового рішення у його справі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у вівторок, попередньо має стати відомо час нового засідання щодо Стерненка.

Він уточнив, що всі деталі будуть пізніше.

На своїй сторінці у Facebook активіст написав, що "голова Шевченківського суду пообіцяв перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати".

"Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис. Завтра дам знати на коли саме призначать засідання", - уточнив Стерненко.

Активісти почали розходитися з-під будинку Президента Володимира Зеленського, все пройшло спокійно та без сутичок.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

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Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.