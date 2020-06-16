Стерненко та активісти запалили фаєри під будинком Зеленського

Сергій Стерненко та активісти, які підтримували його під час обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді Києва, прийшли до будинку Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти, зокрема, запалили там фаєри.

Вони хочуть, щоб їм роз’яснили як виконувати ухвалу суду, якою Стерненка відправили під домашній арешт, але призначили його відбувати, за словами активіста, за адресою військової частини в Одесі, куди, як наголошує Стерненко, його не пустять, тому що це режимний об’єкт.

Активісти також дзвонили самому Зеленському, але слухавку ніхто не брав.

Стерненко і активісти запалили фаєри під будинком Зеленського. Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

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Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.