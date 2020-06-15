В Україні вже понад 500 тисяч безробітних - Прем'єр

В Україні загалом офіційно статус безробітних мають майже 500 тисяч осіб.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні більше ніж пів мільйона людей мають статус безробітного і зареєстровані у центрах зайнятості. Це виклик, із яким ми також маємо справу, і маємо у першу чергу створити умови, коли з'являться робочі місця», - сказав Шмигаль.

За його словами, за період карантину статусу безробітних набули 276 тисяч осіб, але 150 тисяч з них вже працевлаштовані.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

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24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 656 нових.

Фото: КМУ