Уряд виділив іще майже 3 мільярди на допомогу з безробіття

Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково понад 2, 97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Сьогодні, 10 червня, на засіданні уряду було прийнято рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2 972 млн грн для виплати допомоги по безробіттю на безповоротній основі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, уряд робить всі можливі дії, щоб зберегти робочі місця.

"Але реальність така, що карантинні заходи негативно впливають на ринок праці і кількість безробітних збільшується. Для того, щоб люди отримували допомогу своєчасно і в тому обсязі, який передбачений законом, сьогоднішнє рішення уряду про додаткове фінансування є вкрай важливим”, - сказав Петрашко.

Як повідомлялося, згідно із постановою Кабміну №308 від 27 квітня 2020 року "Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" було надано фінансову допомогу Фонду страхування на випадок безробіття у обсязі 1,277 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю. На сьогодні надано фінансову допомогу на суму 1,198 млрд грн, що становить 94% передбачених обсягів. На момент виділення урядом фінансової допомоги чисельність одержувачів допомоги по безробіттю перевищувала минулорічні показники на 43%. На сьогодні вже кількість тих, хто отримує допомогу по безробіттю на 78% перевищує минулорічні показники.