Урядовці обговорили з інвесторами проблеми Укрбуду

Представники уряду зустрілись з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд» та обговорили проблеми незавершеного будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“За дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля представники уряду провели зустріч з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд». Сторони обговорили шляхи врегулювання питання добудови об’єктів зазначеної корпорації”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, представники уряду повідомили, що Міністерство оборони вже розробило проєкт розпорядження, який дасть змогу розпочати вирішення питання недобудов. Документ перебуває на стадії погодження у Мінфіні, Міністерстві розвитку громад та територій та Мін'юсті.

Директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету міністрів Наталія Козловська повідомила, що цей документ дозволить Міністерству оборони переукласти угоди, укладені з корпорацією «Укрбуд», на ПрАТ «ХК Київміськбуд». Вона додала, що проєкт буде розглянуто на засіданні уряду найближчим часом.

Як повідомлялося, 15 червня інвестори будівельної корпорації "Укрбуд" провели під будівлею Офісу Президента та Будинком уряду акцію, вимагаючи поновити будівництво житлових комплексів.

На початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

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12 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський у телеефірі заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них. В Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

Президент під час пресконференції 20 травня заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко має підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд".

Пізніше Кличко заявив, що стосовно недобудов Укрбуду є три питання, і вони не входять у компетенцію міської влади Києва.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 11 червня наголосив, що уряд контролює ситуацію з Укрбудом.

Фото: www.kmu.gov.ua