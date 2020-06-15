На акції інвесторів Укрбуду під Кабміном постраждали двоє поліцейських

Забезпечуючи порядок під час акції інвесторів житлових комплексів біля Будинку уряду, постраждало двоє працівників поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що свою акцію інвестори розпочали на вулиці Банковій, поблизу Офісу Президента, а потім перемістилися на вулицю Грушевського – до Будинку уряду, де перекрили рух транспорту. На прохання поліції діалогу звільнити проїжджу частину учасники заходу не реагували, натомість намагалися встановити на дорозі металеві бочки.

«До моменту перекриття вулиці Грушевського акція відбувалася мирно і в правовому полі. Але при спробі відновити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого – вдарили металевою палицею. У такий спосіб окремі особи намагалися влаштувати провокацію і спровокувати сутичку із поліцейськими», розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, обох правопорушників, які травмували поліцейських, затримали. Їх доставляють до управління поліції.

Потерпілим правоохоронцям медичну допомогу надали представники «швидкої».

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.