Київміськбуд пояснив, як закінчить скандальні об'єкти Укрбуду

Холдингова компанія «Київміськбуд» буде добудовувати житлові комплекси компанії «Укрбуд» за рахунок акумульованих коштів і банківських позик.

Про це заявив на прес-конференції «Добудова об’єктів «Укрбуду» силами «Київміськбуду» президент холдингової компанії Ігор Кушнір, повідомляє пресслужба компанії.

Він запевнив, що гроші інвесторів «Київміськбуду» не використовуватимуть для фінансування будівництва будинків «Укрбуду», які компанія взяла зобов’язання закінчити.

«Київміськбуд» не витрачатиме коштів інвесторів Холдингової компанії! Ми будемо розглядати можливість використовувати нерозподілений прибуток, який компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. Плюс ведуться переговори з банками та в цьому питанні розраховуємо на підтримку Кабінету міністрів, Мінфіну і КМДА», – сказав Ігор Кушнір і нагадав, що «Київміськбуд» – єдина компанія, яка свого часу прийшла на допомогу ошуканим вкладникам «Еліта Центр».

Він зауважив, що відновити заморожені будівництва ще складніше, ніж почати нові. Дуже багато складних технічних і юридичних питань, які потрібно опрацювати.

"На жаль, у мене немає чарівної палички, щоб в один день добудувати всі об’єкти і передати їх людям. Тому, прошу запастися терпінням. Нам потрібен час і ваша підтримка. Ми впораємося", – сказав Ігор Кушнір.

Він також запевнив, що усі 13 тис. вкладників "Укрбуду" будуть забезпечені квартирами.

Генеральний директор «Укрбуду» Олег Майборода у свою чергу подякував «Київміськбуд» за підтримку і висловив готовність допомагати добудовувати об’єкти.

"Ми домовилися з найпотужнішим державним девелопером «Київміськбуд» про те, що він добудує всі наші об’єкти. Питання вдалося вирішити, так що тепер для інвесторів «Укрбуду» все налагодиться і вони отримають свої квартири", – сказав Олег Майборода.

Він також повідомив, що на сьогоднішній момент колишній керівник державної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась не має ніякого відношення до компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд", гроші в яку вклали 13 тисяч людей, завершить Київміськбуд.

На початку грудня цього року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. Згідно з підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тисяч осіб придбали житло в недобудованих будинках. Майборода звинуватив колишнього власника "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитися в проблемах, які виникли у компанії.

Микитась, який ще у вересні цього року підтвердив інформацію про продаж "Укрбуд Девелопмент", у грудні заявив про те, що компанія все ще належить йому, а документи про зміну власників були підроблені.

5 грудня 2019 року інвестори Укрбуду зібрались під Офісом Президента України та звернулися до Президента Зеленського з проханням вирішити питання добудови на всіх заморожених об’єктах компанії.

фото: Київміськбуд