Київміськбуд погодився добудувати об'єкти Укрбуду - заява

Холдингова компанія "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання добудувати об’єкти компанії "Укрбуд" та в подальшому передати їх інвесторам.

Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій 13 грудня на її сайті.

"ПрАТ "ХК "Київміськбуд" інформує, що основна частина переговорного процесу з компанією "Укрбуд" та представниками її нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків виявилась успішною. Відповідно до неї, Київміськбуд бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти Укрбуду з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що компанії мають пройти складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів.

"Київміськбуд робитиме усе можливе, щоб пришвидшити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудоване, а квартири – передані власникам", - наголосили у компанії.

У Київміськбуді додали, що інформація з подробицями буде оприлюднена під час пресконференції, її дата та час будуть повідомлені додатково.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд", гроші в яку вклали 13 тисяч людей, завершить Київміськбуд.

На початку грудня цього року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. Згідно з підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тисяч осіб придбали житло в недобудованих будинках. Майборода звинуватив колишнього власника "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитися в проблемах, які виникли у компанії.

Микитась, який ще у вересні цього року підтвердив інформацію про продаж "Укрбуд Девелопмент", у грудні заявив про те, що компанія все ще належить йому, а документи про зміну власників були підроблені.

5 грудня 2019 року інвестори Укрбуду зібрались під Офісом Президента України та звернулися до Президента Зеленського з проханням вирішити питання добудови на всіх заморожених об’єктах компанії.