Гончарук обіцяє швидку реформу будівельної інспекції

Державна архітектурно-будівельна інспекція України буде реформована.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав не презентації Електронного кабінету забудовника з першими повністю автоматизованими державними послугами, що надаються без участі чиновника, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Реформа ДАБІ не за горами. Ми зараз дискутуємо та шукаємо найкраще рішення, тому що нам потрібно отримати на цю позицію (керівника ДАБІ - ред) не лише гарного менеджера, а й потрібно продемонструвати ще й ринку, що ситуація принципово змінюється. Ми зважуємо "плюси" і "мінуси”, - сказав Гончарук.

За його словами, уряд не ставить собі за мету принципово замінити керівництво інспекції. “Та команда, яка зараз працює в ДАБІ, заслуговує на подяку та увагу і точно ті колеги, які зараз, як частина команди, зробили можливим роботу цього інструменту, продовжать там працювати”, - сказав Прем’єр-міністр.

Гончарук високо оцінив розроблений Електронний кабінет забудовника та зазначив, що він буде протестований і використаний, а усі огріхи виправлять.

“Головний меседж полягає у тому, що корупції у цій сфері незабаром стане значно менше, а через якийсь період часу вона має зовсім зникнути зі сфери будівництва. Вже у наступному році про корупцію у будівництві треба забути, як про явище, не давши можливості корупціонеру залишитися у системі і удосконаливши процеси таким чином, щоб у корупціонера не було можливості та шансу вимагати чогось незаконного у забудовника”, - підкреслив Гончарук.

Глава уряду також зазначив, що наступного року має запрацювати така електронна система, яка буде оцифровувати всі процеси, що відбуваються у будівництві. "Про це завдання ми також пам'ятаємо і разом із колегами зробимо усе залежне", - запевнив глава уряду.

“Чим швидше ми переведемо державу у смартфон, тим менше стане корупції, тим якісніше будуть надаватися послуги держави. Будівництво - це традиційно одна з найбільш корумпованих сфер, і це все дуже добре відомо”, - сказав він.

Електронний кабінет забудовника презентують команди Міністерства цифрової трансформації і Міністерства розвитку громад та територій.