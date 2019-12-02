Бабак анонсувала запуск електронного "кабінету забудовника"

Запуск електронного «кабінета забудовника» запланований вже на наступний тиждень.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак.

За її словами, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі, зокрема реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції.

"Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд (прем’єр-міністра України Олексія – ред.) Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ. Коли вони відкривають свій електронний кабінет, завантажують всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і отримують послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва", – сказала Бабак.

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За її словами, "дуже велика кількість людей" будують саме об’єкти, які підпадають під класифікацію СС1.

Раніше запуск "кабінету забудовника" в грудні 2019 року анонсував також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.