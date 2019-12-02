Бабак назвала причини зриву опалювального сезону у Світловодську

Зрив опалювального сезону в Світловодську є прикладом кризи місцевого самоврядування.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила голова Міністерства розвитку громад і територій Альона Бабак.

"Це і проблема, і приклад кризи або недієвості місцевого самоврядування. У цьому місті вже дуже давно триває безвладдя. Ще з минулого року були звернення до Верховної Ради провести позачергові вибори мера. Голови не має, секретарі ради змінюються, комунальне майно передали незрозуміло в який спосіб приватній компанії, включаючи мережі та майно, яке є системами життєзабезпечення, що заборонено законом. Цьому місту потрібен мер", – сказала міністерка.

Виходом із ситуації вона вважає нові місцеві вибори. На думку Бабак, місцева громада повинна "звертатися до Верховної Ради й казати, що не можуть жити з безвладдям".

Нагадаємо: 25 листопада прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею про «зловживання повноваженнями службовою особою».