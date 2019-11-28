У Світловодську без тепла залишаються 16 будинків, два садочки та школа

У Світловодську у зв’язку з поривами тепломереж відключені 16 житлових будинків, два садочки та школа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 18:00 28 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинків, з яких до 230 житлових будинків здійснюється подача теплоносія, 16 ж/б – відключені у зв’язку з поривами тепломереж, з 14 дошкільних навчальних закладів та 9 загально освітніх шкіл у зв’язку з поривами залишаються відключеними 2 садочки та 1 школа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках, на 2-х із них забезпечено чергування пересувних пунктів обігріву Управління та освітлення місця проведення робіт.

Для відновлювальних робіт залучено 6 ремонтних бригад комунальних підприємств, від УДСНС – 4 од. техніки та 15 чол. особового складу.

"Протягом дня рятувальники тричі залучалися для надання допомоги по відкачуванню води (19 м3) із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Всього з початку робіт: залучались 24 рази, відкачано 429 м³ води", - інформують рятувальники.

У м. Світловодськ функціонують 4 мобільні та 2 пересувні пункти обігріву. Надано допомогу по обігріву: протягом 28 листопада – 100 особам, за період роботи – 497.