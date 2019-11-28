У Світловодську вже працюють всі котельні, тепломережу латають

У м. Світловодськ Кіровоградської області працюють усі котельні СП ТОВ «Світловодськпобут», ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 08:00 28 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлові будинки, з яких 187 ж/б забезпечено теплопостачанням, 59 ж/б – проводиться заповнення системи теплоносієм, з 14 ДНЗ 12 - забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи, з 9 ЗОШ 7 – забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.

Для відновлювальних робіт залучено 7 ремонтних бригад комунальних підприємств, від УДСНС – 4 од. техніки та 15 чол. о/с.

"Протягом 27.11.2019 підрозділ У ДСНС 6 разів залучалися для надання допомоги по відкачуванню води (43 м³) із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Всього з початку робіт: залучались 21 раз, відкачано 410 м³ води" - поінформували в пресслужбі.

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У місті функціонують 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву. Надано допомогу по обігріву: протягом 27.11.2019 – 154 особам, за період роботи – 397.

Ситуація перебуває під контролем У ДСНС України у Кіровоградській області.

Фото: www.dsns.gov.ua