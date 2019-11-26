Світловодськ почали підключати до тепла

У місті Світловодську, що на Кіровоградщині, де через аварію тепломереж оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня, розпочалось підключення мікрорайонів і окремих будинків до мережі теплопостачання.

Про це у Facebook повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь.

«У Світловодську ремонтні бригади завершують ремонт аварійних ділянок на магістральних тепломережах і усунення локальних поривів. Розпочалось підключення мікрорайонів і окремих будинків до мережі теплопостачання», - написав Балонь.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон у Світловодську розпочався із запізненням - через борги перед НАК "Нафтогаз України" підприємство «Світловодськпобут» не отримало вчасно номінації на газ.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада у Світловодську було виявлено 13 місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових та міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання, внаслідок чого без тепла залишилося майже 13 тисяч жителів.