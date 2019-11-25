Аварія лишила без тепла 13 тисяч жителів Світловодська

У Світловодську на Кіровоградщині через порив тепломереж оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС у Кіровоградській області.

“24 листопада виявлено 13 місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових та міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання. Порушені нормальні умови проживання майже 13 тисяч жителів”, - йдеться у повідомленні.

О 19.00 відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Подію, що сталася на території Світловодська, попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

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За даними ДСНС, станом на 07:00 25 листопада працюють всі котельні спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “Світловодськпобут”, які обслуговують 246 житлових будинків та 25 закладів освіти. При цьому 135 житлових будинків та 23 заклади освіти забезпечено теплопостачанням, водночас 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади залишаються без тепла у зв'язку з поривами на мережах, поінформували у відомстві.

Для ліквідації поривів залучено 13 бригад різних підприємств.

Фото: ДСНС