Через ожеледицю на Вінниччині перекинувся рейсовий автобус із пасажирами

На Вінниччині у понеділок поблизу м. Тульчин через ожеледицю перекинувся рейсовий автобус, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Сьогодні, 25 листопада, поблизу м. Тульчин сталась дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей. На місці події працює слідчо-оперативна група», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася близько шостої ранку. За попередньою інформацією, водій автобуса Isuzu сполученням «Ольгопіль - Вінниця» через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У результаті автопригоди водій та четверо пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до районної лікарні.

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі.

Фото: Відділ комунікації поліції Вінницької області