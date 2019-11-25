Поліцейські на Волині затримали п'яного водія, що, тікаючи, спричинив ДТП

Поліцейські на Волині затримали п'яного водія, що, тікаючи, спричинив ДТП

Укрінформ
На Волині поліцейські затримали нетверезого водія, який спричинив ДТП, намагаючись утекти від правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

“Співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці в райцентрі Камінь-Каширськ виявили автомобіль Mercedes Benz–320, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Його водій не виконав законні вимоги поліцейських про зупинку й почав утікати”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час переслідування правопорушник скоїв дорожнього-транспортну пригоду, в якій було пошкоджено поліцейський автомобіль. Зловмисника правоохоронці зупинили та затримали в селі Клітицьк цього ж району.

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Порушником виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Зокрема, за неодноразове керування транспортним засобом у стані сп’янніння волинянина вже позбавляли права на керування автомобілем.

Щодо затриманого поліцейські склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі й за керування транспортом у стані сп’яніння. Його автомобіль помістили на арештмайданчик.

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