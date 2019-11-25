Поліцейські на Волині затримали п'яного водія, що, тікаючи, спричинив ДТП
Про це повідомляє поліція Волинської області.
“Співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці в райцентрі Камінь-Каширськ виявили автомобіль Mercedes Benz–320, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Його водій не виконав законні вимоги поліцейських про зупинку й почав утікати”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час переслідування правопорушник скоїв дорожнього-транспортну пригоду, в якій було пошкоджено поліцейський автомобіль. Зловмисника правоохоронці зупинили та затримали в селі Клітицьк цього ж району.
Порушником виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Зокрема, за неодноразове керування транспортним засобом у стані сп’янніння волинянина вже позбавляли права на керування автомобілем.
Щодо затриманого поліцейські склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі й за керування транспортом у стані сп’яніння. Його автомобіль помістили на арештмайданчик.