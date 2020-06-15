Всіх затриманих у "справі Злочевського" арештували, у кожного - мільйонні застави

Вищий антикорупційний суд обрав третій фігурантці справи щодо спроби надання хабаря у розмірі 6 млн грн керівництву САП та НАБУ запобіжний захід у вигляді арешту, передбачивши можливість вийти під заставу у розмірі 120 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Колишній керівниці одного з департаментів ДФС України обрано тримання під вартою і заставу у розмірі 120,024 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією ВАКС, строк дії запобіжного заходу – до 10 серпня 2020 року включно.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи першому заступнику Головного управління Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 84 млн грн та колишньому директору з правових питань однієї з компаній Андрію Кічі у вигляді тримання під вартою до 10 серпня включно із можливістю внесення застави у розмірі 40, 3 млн грн.

Щодо останнього у ВАКС поінформували: "Станом на понеділок, 15 червня, за вказану особу внесено заставу".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

Очільники НАБУ та САП поінформували, що хабар їм пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданий на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

У справі щодо давання хабаря затримано трьох осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.