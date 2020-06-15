Київського податківця арештували у "справі Злочевського", застава - 84 мільйони

Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 84 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала запобіжний захід першому заступнику Головного управління Державної податкової служби в місті Києві у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 84 080 000 гривень. Строк дії запобіжного заходу – до 10 серпня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті територіальних органів ДПС у Києві, першим заступником начальника Головного управління ДПС у м. Києві є Микола Ільяшенко.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

13 червня очільники НАБУ та САП поінформували, що хабар їм пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром екології Миколою Злочевським. Вона стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданий на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

Повідомлялося, що у справі щодо давання хабаря затримано трьох осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.