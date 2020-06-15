Виплати субсидій планують повністю перевести в готівку

Кабінет міністрів України планує перейти виключно на готівкову форму виплат житлової субсидії.

Про це йдеться у програмі діяльності уряду, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Так, згідно з опублікованим документом, серед довгострокових пріоритетів уряду - адресність надання житлових субсидій населенню, повний перехід виключно на готівкову форму виплат житлової субсидії.

Також передбачається впровадження системи адресної соціальної допомоги лише тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, шляхом переходу до оплати соціальних послуг та упорядкування існуючої надміру розгалуженої системи пільг із забезпеченням їх адресності, здійснення їх монетизації.

Водночас уряд планує стимулювати громадян із малозабезпечених сімей до пошуку роботи, надавати фінансову допомогу для відкриття власної справи, а також - реорганізувати інститут соціального інспектування з метою виявлення можливих зловживань під час нарахування допомоги, що базуватиметься на ризикоорієнтованих підходах.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що парламент, скоріш за все, розглядатиме її наступного четверга, 18 червня.