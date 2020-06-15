На допит у ДБР викликають керівника державних "Професійних закупівель"

Керівника централізованої закупівельної організації ДУ “Професійні закупівлі” Андрія Кузьменка викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це він написав у Facebook.

"Мене як керівника централізованої закупівельної організації ДУ “Професійні закупівлі” викликали на допит у ДБР. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка. Цю закупівлю, очікуваною вартістю 1,2 млрд, нам делегувало провести Міністерство соціальної політики. Наразі ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні. Вартість закупівлі доволі висока, і ми із самого початку не очікували, що закупівля буде проста і відбудеться без ускладнень. Наші очікування цілком підтвердились", - написав він.

Кузьменко зазначив, що вони (працівники організації - ред.) виявили ознаки змови шести учасників закупівлі. За його словами, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти були передані в Антимонопольний комітет України.

"Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону. Ну а сьогодні наші очікування були навіть перевищені. Я та мої колеги отримали повістку на допит до ДБР. Поки що як свідки", - написав Кузьменко.

За його словами, кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) і 364 (ч 2). Він зазначив, що у частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном.

Кузьменко додав, що невідомо, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся, і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

"ЦЗО “Професійні закупівлі”, яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком. Будь-яке своє рішення ми можемо обґрунтувати. Приховувати нам немає чого. Ми готові до співпраці зі слідством та надамо всю інформацію про закупівлю. Сподіваємось лише, що ця справа була відкрита для встановлення справедливості, а не для тиску на нашу організацію під час проведення соціально важливої закупівлі вартістю в 1,2 млрд грн", - підсумував він.

Кузьменко виклав у своєму пості посилання на фото повістки. Допит заплановано на 19 червня.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня 2019 року Кабінет міністрів України визначив державну установу «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією для проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) для замовників.