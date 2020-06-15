Справа Гандзюк: адвокат каже, що Мангер досі у лікарні

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, що підозрюється в причетності до нападу на Катерину Гандзюк, зранку 15 червня продовжує лікування в обласному кардіологічному диспансері.

Про це кореспонденту Укрінформу 15 червня повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Наразі Мангер перебуває у лікарні, ситуація спокійна… Спроба провести огляд Мангера пройшла між 22.00 та 23.00, спроба провести огляд місця події – о першій годині ночі. Тобто, фактично, незрозуміло, що взагалі відбувалося», - зазначив Ільченко.

За його словами, у медзаклад прибув представник прокуратури, який «намагався» вночі провести «спочатку якесь незрозуміле розслідування, потім взагалі якийсь огляд місця події». З ним, як зазначив Ільченко, також прибули двоє осіб, які представилися як експерти і не показали документів. «По суті, якісь аноніми намагалися о першій годині ночі щось робити», - сказав він.

Адвокат також зазначив, що вчора був момент з приїздом лікарів з Одеси, яких, за його словами, ввели в оману: вони прибули у Херсон надати консультацію у важкому випадку. «Ми сказали, добре, але ви бачите, що тут кримінальна справа», - зазначив Ільченко. Після цього, за словами адвоката, одеські лікарі, які прибули у Херсон, відмовились від огляду Мангера, адже перевіряти роботу інших лікарів можуть лише експерти у складі комісії. Ільченко зазначив, що такі комісії створюються лише у рамках призначеної експертизи.

Як зазначила у розмові з кореспондентом агентства начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь, «є ухвала суду про проведення додаткового медичного обстеження, якою, в тому числі, займається і прокуратура Херсонської області».

«Вчора на вечір прийнято рішення про проведення медичного обстеження лікарями іншими, не нашими, не херсонськими», - сказала Пшонь.

За її словами, 14 червня ввечері прокурор спільно з медиками з Одеси намагався виконати цю ухвалу про додаткове медичне обстеження. «Перешкоджали прокурору у виконанні вказаної ухвали, і наразі внесено відомості до ЄРДР за статтею 343 (втручання в діяльність співробітника правоохоронного органу) і стаття 366 (службове підроблення)», - зазначила Пшонь.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Читайте також: Президент сподівається на справедливий вирок у справі Гандзюк

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному диспансері, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Медики надали правоохоронцям довідку про неможливість транспортування Мангера до суду в Київ через стан його здоров’я.