Справа Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера не повезуть до суду — адвокат

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному диспансері, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання.

Про це кореспонденту Укрінформу 14 червня повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Два працівники поліції зайшли у приміщення реанімаційного відділення, Мангеру було зачитано ухвалу про привід, після чого Мангер повідомив, що у нього немає фізичної можливості з’явитися до суду. Було запитано чергового лікаря, який після консультації з лікарською консультаційною комісією, надав довідку про неможливість транспортування Мангера, про те, що транспортування завдасть шкоди його здоров’ю», - зазначив Ільченко.

Як повідомив адвокат, після цього, відповідно до 143 статті КПК України, було прийнято рішення про неможливість доставки Мангера до суду, про що складено акт. Цей акт, разом з довідкою лікаря, буде направлений до суду.

«Тобто, в понеділок, о 9.30, мають поліцейські в суді представити документи і надати пояснення щодо неможливості доставки Мангера. Якщо все буде відбуватися за законом, то, відповідно, суд має відкласти розгляд справи до одужання Мангера», - зазначив Ільченко.

За словами адвоката, лікарі кажуть, що якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним, зможе брати участь у засіданнях. Проте Ільченко підкреслив, що тут важко щось прогнозувати.

Адвокат зазначив, що про затягування процесу не йдеться, було прийнято рішення: як тільки Мангер зможе бути транспортабельним, то навіть якщо буде потрібна медична підтримка, він братиме участь у судовому засіданні. «Візьмемо з собою медсестру, вона буде виконувати необхідні маніпуляції, братиме участь (Мангер – ред.), як тільки це буде у принципі можливо», - зазначив Ільченко.

Сторона захисту відзначила, що наразі поліція діяла у рамках закону, ніяких нарікань до дій правоохоронних органів немає.

Він також прокоментував ситуацію біля лікарні, де перебувала не лише велика кількість поліцейських, але й група прихильників Мангера. За словами Ільченка, це «патріотично налаштовані херсонці», які заявляють про те, що вони бажають почергувати біля лікарні, щоб не сталося її захоплення чи «інших речей», оскільки вони занепокоєні такими закликами, які начебто лунали у соцмережах.

Як підтвердив журналістам, що чергують біля лікарні, начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, поліцейські, які прийшли у лікарню, виконували ухвалу суду про привід підозрюваного до суду. За його словами, працівник поліції, якому доручено виконання ухвали про примусовий привід, виконати її не зміг, оскільки лікарняний заклад надав інформацію, що підозрювана особа не може бути транспортована у Київ без ризику для її здоров’я.

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Що стосується великої кількості поліцейських біля лікарні, то, за його словами, поліція визначає ризики і кількість поліції, яку необхідно задіяти. «Ми думаємо, що можуть бути якісь порушення публічної безпеки, тому задіяли таку кількість поліцейських», - зазначив Говорун.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.