Рішення комісії щодо COVID-19: посилити контроль, додати транспорту і розвести час пік

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила контролюючим органам посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм.

Про це 13 червня розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами засідання комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм”, - зазначив він.

Крім того, за його словами, комісія ТЕБ та НС розглянула питання щодо кількості збільшення рухомого складу при перевезенні приміським залізничним транспортом та приміським і міжобласним автомобільним транспортом.

Також Ляшко поінформував, що комісія розглянула питання щодо зміни графіку роботи підприємств, державних закладів, установ, щоб розвести навантаження на транспорт у годину пік.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Із 22 травня до 22 червня діє адаптивна модель карантину.