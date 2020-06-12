Шевченківський районний суд міста Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутній сам Стерненко, його адвокати Віталій Титич, Масі Найєм, Віталій Коломієць і інші захисники, а також представники сторони обвинувачення.

Захист активіста на початку засідання заявив відвід слідчому судді. "Ви мали б самостійно заявити про самовідвід, але заява (про відвід - ред.) була подана через канцелярію, вона зареєстрована", - сказав адвокат Віталій Титич.

Суд обирає запобіжний захід Стерненку / Фото: Павло Багмут, Олена Худякова, Укрінформ

Слідчий суддя заявив, що про розгляд заяви буде повідомлено згодом.

Під самим судом проходить акція на підтримку Стерненка.

Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

У 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.