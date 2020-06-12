Прикордонники спростовують фейк про закриття пунктів пропуску з Польщею

Інформація, що з’явилася у деяких польських ЗМІ, про нібито плани української сторони призупинити з 15 червня роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею не відповідає дійсності.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив керівник пресслужби Державної прикордонної служби України Олег Бойко.

“Ця інформація не відповідає дійсності”,- заявив Бойко.

За його словами, українська сторона готова до відновлення роботи і пропуску осіб на усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Керівник пресслужби ДПСУ зауважив, що відповідно до рішення уряду України з 29 травня відновлено роботу 66-ти пунктів пропуску на кодоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Як зауважив Бойко, зараз ДПСУ чекає на відповідне рішення з польської сторони про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на спільному кордоні. Йдеться, зокрема, про ПП “Устилуг-Зосін”, “Угринів-Долгобичув”, “Грушів-Будомєж”, та “Смільниця-Кросценько”, а також “Медика-Шегині” для руху автомобільного транспорту.

У деяких польських ЗМІ з’явилася інформація про те, що нібито українська сторона з 15 червня планує призупинити роботу своїх пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Відтак Асоціація садівників Польщі звернулася до голови Ради міністрів РП з проханням негайно втрутитися в ситуацію і зробити усе можливе для справного перетину кордону українцями, які прямують на сезонну роботу до Польщі.

Станом на сьогодні на українсько-польському кордоні функціонують три автомобільні пункти пропуску: "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ" і "Краківець-Корчова" та один пішохідний - "Шегині-Медика". Його можуть перетнути громадяни України, котрі мають дозвіл та постійне чи тимчасове проживання в Польщі, дипломати, студенти, які навчаються в Польщі, близькі родичі громадян РП, а також ті, хто їде до Польщі на роботу на підставі робочих віз та дозволів на працю чи заяв працедавця про намір працевлаштування. З туристичною метою відвідувати Польщу громадяни України поки не можуть.