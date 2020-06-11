За два місяці локдауну рух вантажівок на українсько-польському кордоні зменшився на 25%

Рух вантажного транспорту на відрізку польсько-українського кордону у Підкарпатському воєводстві зменшився на 25%.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця відділу Митної служби Польщі у Підкарпатському воєводстві Едита Хабовська.

“Кількість перевірених вантажних автомобілів з 15 березня по 15 травня 2020 року на польсько-українському кордоні у Підкарпатському воєводстві становила 42 тисячі”,- повідомила Хабовська.

За її словами, за аналогічний період 2019 року кордон у Підкарпатському воєводстві перетнуло 56 тис. автомобілів, тобто на 25% більше.

Водночас вона зауважила, що у зв’язку із закриттям усіх ПП, які перетинали вантажні автомобілі у Підкарпатському воєводстві, крім пункту пропуску “Корчова-Краківець”, рух вантажівок на цьому пропуску цього року був вищим на 27%, ніж за аналогічний період минулого року.

Хабовська зазначила, що загалом перевірка вантажівок на ПП “Корчова-Краківець” відбувається динамічно, порушень перетину кордону серед водіїв вантажівок зафіксовано небагато. Зокрема, 8 червня під час проходження перевірки на цьому ПП затримано 52-річного громадянина України, у крові якого поліція виявила 1,9 проміле алкоголю. Поліція затримала чоловіка, а автомобіль з вантажем дерев’яних палет перебуває у пункті пропуску.

За словами речниці відділу Митної служби Польщі у Підкарпатському воєводстві, на пішому пункті пропуску “Медика-Шегині” спостерігається значне скупчення людей, але митники працюють повними змінами.

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За інформацією Хабовської, на цьому пункті пропуску також виявлено невелику кількість порушень митного режиму: перенесення цигарок й алкоголю більше, ніж це дозволено митними правилами. Вона також повідомила, що на цьому пункті пропуску 1 червня був затриманий 28-річний громадянин України, який без декларування хотів перенести до Польщі майже 62 тис. доларів, при допустимій сумі без декларування в 10 тис. євро. Ця особа добровільно погодилася заплатити штраф у розмірі 10 тис. злотих (понад 2,5 тис. дол.).