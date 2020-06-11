Ткаченко зустрінеться з кандидатами на посаду мовного омбудсмена

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко планує найближчим часом провести зустріч із кандидатами на посаду уповноваженого із захисту державної мови Святославом Літинським та Тарасом Кременем.

Про це він сказав у ефірі hromadske, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питання перебуває на стадії обговорення у Міністерстві культури та інформаційної політики. Я стикнувся із ситуацією на другий день (після призначення на посаду міністра – ред.), що подання було зроблене до мого призначення. Я хотів би зустрітися із паном Літинським, паном Кременем. І очевидно, вже потім запустити процес винесення питання за засідання Кабінету міністрів», - сказав Ткаченко.

Він запевнив, що після призначення мовного омбудсмена зробить усе можливе, аби якнайшвидше були вирішено всі організаційні питання і посадовець зміг виконувати свої обов'язки.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 6 травня звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням.

Монахова в інтерв’ю ЗМІ найголовнішою причиною своєї відставки назвала те, що за шість місяців на посаді їй так і не вдалося домогтися створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який набув чинності 16 липня 2019 року, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

До обов’язків уповноваженого належить розгляд скарг і накладення штрафів на суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до закону, керівник Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабінету міністрів по одній кандидатурі на посаду уповноваженого. Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови строком на п’ять років.