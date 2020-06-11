Реформа держслужби: у Кабміні кажуть, скорочень робочих місць не буде

У межах реформи державної служби не передбачається скорочення кількості робочих місць в органах місцевого самоврядування.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не думаю, що люди залишаться без роботи. Загальновідома цифра, що серед усіх державних службовців зараз є близько 29 тисяч вакантних посад, тобто насправді кількість місць службовців місцевого самоврядування, яка буде створена в об'єднаних територіальних громадах, як мінумум буде дорівнювати тій кількості, що зараз є в місцевих державних адміністраціях, тому що основні повноваження перейдуть на місця", - сказав Немчінов.

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Він додав, що у межах реформи держслужби відбуватиметься і набір професіональних кадрів.