МАУ скоротила 900 співробітників через коронакризу

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скоротила 900 співробітників.

Про це заявив президент МАУ Євгеній Дихне, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

"На превеликий наш жаль, істотне зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - сказав Дихне.

Він зазначив, що причиною скорочення штату стало обмеження регулярних пасажирських авіаперевезень, спричинене пандемією коронавірусу.

В компанії також додають, що для ефективної роботи на зміненому після пандемії авіаринку МАУ запроваджує низку змін. Зокрема, авіакомпанія планує спростити тарифну політику, зменшити місткість салонів бізнес-класу, збільшити частку прямих продажів квитків через сайт, а також впровадити на сайті сервіс повного циклу, що дозволить пасажирам самостійно вносити зміни до бронювання.

На початку відновлення польотів у розкладі МАУ планується задіяти до 14 повітряних суден з подальшим збільшенням до 28 літаків. Далекомагістральний флот МАУ буде скорочений, виходячи з потреб першого етапу відновлення, під час якого компанія планує виконувати міжнародні середньомагістральні рейси, а також відновити внутрішні рейси. На другому етапі після нормалізації трафіку планується відновити мінімальну міжнародну мережу. Виконання далекомагістральних рейсів можливе після організації ключових маршрутів.

У МАУ прогнозують, що після відновлення операційної діяльності пасажиропотік авіакомпанії скоротиться приблизно на 46% – до 1,9 млн пасажирів (з яких 0,986 млн вже перевезено з початку 2020-го до карантину).

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. Для евакуації українців з-за кордону Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ організувало ряд спеціальних рейсів. До виконання цих рейсів було залучено українські авіакомпанії. 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення.

В Міністерстві інфраструктури України планують відновити пасажирське міжнародне і внутрішнє авіасполучення з 15 червня 2020 року.