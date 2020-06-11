Польська поліція розшукує трьох українок, які втекли з карантину

Троє громадянок України, які декілька днів тому приїхали на роботу до Польщі, втекли з примусового карантину після того, як в однієї з їхніх співмешканок виявили коронавірус.

Поліція гміни Пшемент Великопольського воєводства, де проживали і працювали українки, намагається встановити місце їхнього перебування, повідомляє Dziennik.pl.

“Усі вони працювали на одному з підприємств на території гміни Пшемент. Вони опинилися на карантині, оскільки в однієї з осіб, яка мешкала разом з цими жінками, діагностовано коронавірус”,- заявив представник поліції міста Вольштин Войцех Адамчик.

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Він назвав дії жінок “вкрай безвідповідальними”, адже вони також можуть бути інфікованими.

Представник поліції зазначив, що за порушення умов карантину жінкам загрожує від шести місяців до восьми років ув’язнення.

Як повідомлялося, станом на 11 червня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 28 201-го, з них 1215 осіб померли і 13 696 одужали.