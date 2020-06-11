Заяви Стерненка про вбивство із самооборони не відповідають дійсності – СБУ

Заяви про те, що активіст Сергій Стерненко поранив одного з нападників Івана Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не завдав, не відповідають дійсності. Проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство.

Про це йдеться у повідомленні від 11 червня на сайті СБУ.

"Сьогодні, враховуючи матеріали справи та проведені експертизи, за погодженням з Офісом генерального прокурора Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу)", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що розслідування "справи Стерненка" давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну. "Тому, враховуючи суспільний резонанс, Служба безпеки України наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в СБУ, дійсно, як свідчать матеріали справи, можна говорити про те, що Кузнецов та інший нападник Олександр Ісайкул мали на меті залякати й нанести тілесні ушкодження Стерненку.

"Тому дії нападників слідчими були кваліфіковані за ст. 296 ч. 4 ККУ. Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. Як наслідок, Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії Стерненка можуть відповідати поняттю "необхідна оборона". Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезазначену версію", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зауважили, що оскільки Кузнецов втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав кілька поранень, зокрема удар ножем у серце, який і призвів до смерті. Тіло Кузнецова було знайдено майже за 100 метрів від місця першої сутички. "Тобто заяви про те, що Стерненко поранив Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не наносив, не відповідають дійсності. Проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство", - повідомляють в СБУ.

Також, на думку слідчих СБУ, сумнівно виглядають слова Стерненка, що він завдав смертельних поранень ножем, який нібито відібрав у Кузнецова та Ісайкула. "Сергій особисто підтвердив приналежність йому ножа під час власної онлайн-трансляції у мережі Facebook з місця події. Враховуючи вищезазначене, повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив", - наголошують в СБУ.

В СБУ додали, що жодне розслідування не можете бути зупинене через патріотичні погляди його фігурантів.

Як повідомляв Укрінформ, Стерненко 11 червня прибув у Головне слідче управління СБУ для вручення йому підозри.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.