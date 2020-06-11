Три роки безвізу: українці оформили понад 11,5 мільйона закордонних паспортів

Три роки безвізу: українці оформили понад 11,5 мільйона закордонних паспортів

Укрінформ
За три роки дії безвізового режиму підрозділи Державної міграційної служби оформили понад 11,5 млн паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

“За три роки безвізу підрозділи Міграційної служби оформили понад 11,5 мільйонів паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів, оформлено 15 мільйонів таких документів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що останніми місяцями, у зв’язку з запровадженням в Україні карантину, Державною міграційною службою спостерігалося певне зменшення кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання такої адмінпослуги здійснювалося ДМС лише у виняткових випадках.

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Після послаблення карантинних заходів кількість охочих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає, зазначають у ДМС.

Як повідомлялося, 11 червня 2020 року минає три роки, як українці з біометричними паспортами отримали можливість безвізових поїздок до країн ЄС.

Від початку дії безвізу українці загалом здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними, так і не біометричними документами.

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