Перемовини про автокефалію для Української церкви вели у Стамбулі ще 100 років тому - генконсул

Століття тому дипломат і громадський діяч Володимир Мурський, працюючи у Стамбулі, активно спілкувався зі Вселенським патріархатом, працював над тим, щоб Україна отримала власну Помісну церкву.

Українська держава в той час стояла перед викликами, аналогічними сьогоднішнім, розповів в інтерв’ю Укрінформу Генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман.

«Історія повторюється… Рівно сто років тому дипломат і громадський діяч Володимир Мурський, працюючи у Стамбулі, робив фактично те саме, що робили й робимо ми. Він активно спілкувався зі Вселенським патріархатом, працював над тим, щоб Україна отримала власну Помісну церкву», - наголосив Гаман.

Генконсул України у Стамбулі свого часу брав активну участь у процесі отримання Томосу ПЦУ.

«Мені особисто було дуже приємно стати свідком та учасником процесу завершення справи, яку наші попередники почали століття тому. Ми вдячні Вселенському патріархатові та особисто Патріарху Варфоломію за підтримку й реалізацію цієї ідеї», - додав дипломат.

Із праць Мурського, відомо, що 100 років тому перед Україною стояли аналогічні сьогоднішнім виклики.

«Уявіть, сто років тому Україна стояла перед аналогічними викликами, що й сьогодні – боротьба за незалежність держави та Української церкви в умовах тиску та збройної агресії Росії», - наголосив Гаман.

Він повідомив, що нині йде робота над перекладом праць Мурського, які були видані турецькою мовою наприкінці 20-х років минулого століття.