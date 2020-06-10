Danone припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова – посол Шамшур

Французький виробник молочних продуктів компанія Danone припиняє рекламну кампанію за участю російського актора Михайла Пореченкова.

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур на своїй сторінці у Twitter.

«Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка й адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного», - йдеться у дописі українського посла.

Раніше українські дипломати у Франції нагадали представництву французької компанії Danone Russia, що актор Михайло Пореченков, задіяний в їх рекламній кампанії, є «прислужником кремлівських терористів». На думку дипломатів, великий бізнес повинен бути відповідальним, при цьому на тлі комерційної вигоди не варто забувати про моральність.

Як повідомлялося, російський підрозділ компанії Danone задіяв в рекламі своєї продукції актора Михайла Пореченкова, який на Донбасі перед камерами хизувався тим, як стріляє з кулемета в сторону захисників Донецького аеропорту.

Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.

Співпраця Danone із цим російським актором викликала жорстку критику і обурення у соціальних мережах. Громадські активісти і пересічні користувачі соцмереж закликали бойкотувати продукцію французької компанії.