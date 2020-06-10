В Укрінформі відкрили виставку унікальних світлин оборони Донецького аеропорту

В Укрінформі презентували фотовиставку «Героїчна оборона Донецького аеропорту» (2014-2015)».

Про це повідомляє кореспондент агентства.

“З часом, як виявляється, війна для багатьох скінчилась, а для багатьох вона взагалі не розпочиналась. Але навіть якщо твої родичі не були на передовій, навіть якщо ти там не був, це не значить, що війна тебе може не зачепити… В цивільних, мирних містах оці відголоски війни будуть ще дуже довго, і війна може зачепити будь-коли і будь-де, навіть того, хто немає відношення до цієї війни. Звичайно в теперішній час, в досить складний час, все-таки знаходяться люди, такі меценати, які все-таки намагаються донести до інших людей, та нагадати їм, що у нас все ж таки йде війна. Досі на передовій знаходяться наші українці, вони досі гинуть та навіть руйнуються сім’ї через це”, - сказав під час презентації світлин гранатометник 90-го окремого десантного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, «кіборг», автор унікальних світлин Руслан Боровик «Багдад».

Відкриття фотовиставки "Героїчна оборона Донецького аеропорту" (2014-2015)" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович зазначив, що без візуалізації та усних історій, національна пам'ять стає надзвичайно нетривалою. За його словами, ці світлини допоможуть людям не забувати зараз про те, якою ціною обходиться мир українцям, а також через багато років ці світлини стануть підтвердженням цієї війни.

“Я дуже дякую, що ви допомагаєте нам зберігати пам'ять українського народу. І цю пам'ять зберігати так, що вона гранично переконлива і ясна. Коли ти дивишся на ці фотографії, коли ти дивишся на цих хлопців та на їх умови, то ти чітко розумієш, що це люди, які бережуть та обороняють свою землю”, - сказав він.

Керівник прес-центру Укрінформу Сергій Сай-Боднар зазначив, що, об’єднавшись, потрібно нести пам'ять в маси, і кожен українець має знати, що у нас є свої герої. За його словами, наступні покоління також повинні запам’ятати цю війну назавжди.

"Мені надзвичайно приємно, що в такий спосіб збережеться пам'ять про тих, хто, на жаль, не повернувся з аеропорту. Про це повинні пам’ятати ті, хто не був на лінії, або не мав можливості взагалі там бути. На жаль, війна триває по сьогодні, і наша журналістська участь - писати історію сучасності", - сказав він.

Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту» – це спільний проєкт Українського інституту національної пам’яті та УНІА «Укрінформ».

На 9 банерах представлено близько 50 фотографій, зроблених «кіборгом» Русланом Боровиком, а також цитати-спогадів захисника аеропорту Дмитра Вербича, що увійшли до його нової книжки «Точка неповернення».

Кожен фотостенд показує перебування «кіборгів» у ДАПі з різних боків: умови, в яких знаходилися наші вояки, їхній побут та дозвілля, аеропорт зсередини, позиції, понівечені російськими солдатами будинки місцевих жителів, моменти відчаю і радості, а також обличчя тих, хто боронив свою землю.

Унікальні світлини можна буде побачити у вікнах Укрінформу до 21 червня.

Як відомо, 26 травня виповнилась шоста річниця початку боїв між українськими військовими та російськими терористичними угрупованнями за міжнародний Донецький аеропорт – важливий стратегічний об’єкт і комунікаційний центр на Сході України. Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні.

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення і батальйону «Дніпро-1», артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правий сектор» і батальйону «ОУН», військові з інших частин.

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності, зразком найвищого героїзму українських військових. Аеропорт називали «українськими Фермопілами», а мужніх захисників летовища супротивник назвав «кіборгами