На Донеччині вшанували героїв, які загинули на гелікоптері разом із генералом Кульчицьким

На Донеччині вшанували пам'ять українських військових, які загинули 6 років тому під час виконання бойового завдання на гелікоптері Мі-8МТ на чолі з генералом Кульчицьким.

Про це повідомили в Краматорській міській раді.

«Біля меморіалу, розташованого між містами Краматорськ та Слов’янськ, сьогодні вшанували пам'ять українських військових, які загинули 6 років тому під час виконання бойового завдання на гелікоптері Мі-8МТ на чолі з генералом Кульчицьким», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до участі були запрошені родичі загиблих та їх побратими, представники обласної адміністрації. Від імені краматорців шану пам’яті героїв віддав заступник міського голови Юрій Люлька.

Капелани відслужили панахиду за загиблими бійцями, пам’ять героїв вшанували хвилиною мовчання, а усі присутні поклали до меморіалу квіти.

Символічно під час меморіального заходу біля пам’ятника кружляв військовий гелікоптер Мі-8.

У міськраді нагадали, що тоді, 29 травня 2014 року, під Слов’янськом, повертаючись з району гори Карачун, гелікоптер, на борту якого перебував генерал і ще 11 військових, був підбитий бойовиками з ПЗРК. Дивом вижив лише один воїн.

20 червня того ж року генералу Кульчицькому було присвоєно звання Герой України й удостоєно ордена Золотої Зірки – посмертно. Його ім’ям названо батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану – «Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького».

Фото: Суспільне Донбас