У Сумах на Алеї Слави відбулась церемонія відкриття пам'ятника на могилі командира 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади полковника Євгена Коростельова, який загинув торік у зоні проведення ООС.

Вшанувати пам'ять героя прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, а також представники місцевої влади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми віддаємо шану полеглому герою, якого немає поряд з нами, але він продовжує жити в серцях вдячних сумчан і всіх українців! Ми відчуваємо невимовний біль, через те, що, боронячи незалежність України, гинуть найкращі сини нашого народу, – мужні і сильні чоловіки, такі як наш земляк, командир 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов», – сказала заступник Сумського міського голови Альона Дмітрєвская.

Відкрили пам'ятник представник 25-ї десантної бригади підполковник Сергій Сорока та нинішній командир 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олег Гончарук.

Пам'ятник загиблому командиру 128-ї бригади Євгену Коростельову відкрили у Сумах / Фото: Сумська міськрада

Присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну землю, хвилиною мовчання та під звуки військового оркестру поклали квіти до могили воїна.

Як повідомляв Укрінформ, Євген Коростельов 12 листопада 2019 року, виконуючи завдання у районі проведення ООС, поблизу Новотроїцького на Донеччині дістав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок. Його терміново літаком евакуювали до Харкова, проте врятувати його не вдалося. У полковника залишилася дружина, донька і син. Йому було 38 років.

Фото: smr.gov.ua