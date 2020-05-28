Пам'ятник загиблому командиру 128-ї бригади Євгену Коростельову відкрили у Сумах

Пам'ятник загиблому командиру 128-ї бригади Євгену Коростельову відкрили у Сумах

Фото
Укрінформ
У Сумах на Алеї Слави відбулась церемонія відкриття пам'ятника на могилі командира 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади полковника Євгена Коростельова, який загинув торік у зоні проведення ООС.

Вшанувати пам'ять героя прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, а також представники місцевої влади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми віддаємо шану полеглому герою, якого немає поряд з нами, але він продовжує жити в серцях вдячних сумчан і всіх українців! Ми відчуваємо невимовний біль, через те, що, боронячи незалежність України, гинуть найкращі сини нашого народу, – мужні і сильні чоловіки, такі як наш земляк, командир 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов», – сказала заступник Сумського міського голови Альона Дмітрєвская.

Відкрили пам'ятник представник 25-ї десантної бригади підполковник Сергій Сорока та нинішній командир 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олег Гончарук.

Пам'ятник загиблому командиру 128-ї бригади Євгену Коростельову відкрили у Сумах / Фото: Сумська міськрада

Присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну землю, хвилиною мовчання та під звуки військового оркестру поклали квіти до могили воїна.

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Як повідомляв Укрінформ, Євген Коростельов 12 листопада 2019 року, виконуючи завдання у районі проведення ООС, поблизу Новотроїцького на Донеччині дістав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок. Його терміново літаком евакуювали до Харкова, проте врятувати його не вдалося. У полковника залишилася дружина, донька і син. Йому було 38 років.

Фото: smr.gov.ua

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