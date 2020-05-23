У Житомирі поклали квіти до пам’ятних знаків борців за Україну
Про це інформує Житомирська міська рада.
«До пам’ятних знаків борців за Україну сьогодні, 23 травня, керівництво міста та представники військових установ поклали квіти. У цей день ми віддаємо данину пам’яті Героям минувшини та вклоняємося тим, хто щоденно відстоює соборність та незалежність України», - йдеться у повідомленні.
У Житомирі поклали квіти до меморіальних знаків борців за Україну / Фото: http://zt-rada.gov.ua
Зокрема, на Майдані С.П. Корольова вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Окрім того, на Майдані Соборному поклали квіти до пам’ятних знаків на честь житомирян, які загинули на Донбасі - під час бойових дій полягли 72 жителі обласного центру.
Крім того, квітами вшанували пам’ять борців за Україну на території Спасо-Преображенського кафедрального собору.
В Україні щорічно 23 травня відзначається День героїв. Це свято встановлено на честь українських вояків - борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків, повстанців, українських січових стрільців, вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН.
У 1941 році у Кракові відбувся Другий великий збір Організації українських націоналістів. Головною метою збору було утвердження ідей українського націоналізму і постанов, що стосуються політичного, військового, економічного та соціального життя на українських землях. Крім цього, Другий великий збір постановив щороку, 23 травня, святкувати День героїв. Травень було обрано для святкування у зв'язку з тим, що саме в цьому місяці пішли з життя лідери й ідеологи українського націоналістичного руху: 3 травня 1924 помер один із співавторів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський, 25 травня 1926 у Парижі загинув один із лідерів української революції 1917-21 років Симон Петлюра, 23 травня 1938 року в Роттердамі вибух бомби обірвав життя організатора українського націоналістичного руху Євгена Коновальця.
До 1991 року святкування відбувалося підпільно, з проголошенням незалежності України захід почав набувати популярності.