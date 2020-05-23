У Житомирі поклали квіти до пам’ятних знаків борців за Україну

У Житомирі в День Героїв, що відзначається 23 травня, поклали квіти до меморіальних знаків і пам’ятників тим, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«До пам’ятних знаків борців за Україну сьогодні, 23 травня, керівництво міста та представники військових установ поклали квіти. У цей день ми віддаємо данину пам’яті Героям минувшини та вклоняємося тим, хто щоденно відстоює соборність та незалежність України», - йдеться у повідомленні.

У Житомирі поклали квіти до меморіальних знаків борців за Україну / Фото: http://zt-rada.gov.ua

Зокрема, на Майдані С.П. Корольова вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Окрім того, на Майдані Соборному поклали квіти до пам’ятних знаків на честь житомирян, які загинули на Донбасі - під час бойових дій полягли 72 жителі обласного центру.

Крім того, квітами вшанували пам’ять борців за Україну на території Спасо-Преображенського кафедрального собору.

В Україні щорічно 23 травня відзначається День героїв. Це свято встановлено на честь українських вояків - борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків, повстанців, українських січових стрільців, вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН.

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У 1941 році у Кракові відбувся Другий великий збір Організації українських націоналістів. Головною метою збору було утвердження ідей українського націоналізму і постанов, що стосуються політичного, військового, економічного та соціального життя на українських землях. Крім цього, Другий великий збір постановив щороку, 23 травня, святкувати День героїв. Травень було обрано для святкування у зв'язку з тим, що саме в цьому місяці пішли з життя лідери й ідеологи українського націоналістичного руху: 3 травня 1924 помер один із співавторів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський, 25 травня 1926 у Парижі загинув один із лідерів української революції 1917-21 років Симон Петлюра, 23 травня 1938 року в Роттердамі вибух бомби обірвав життя організатора українського націоналістичного руху Євгена Коновальця.

До 1991 року святкування відбувалося підпільно, з проголошенням незалежності України захід почав набувати популярності.