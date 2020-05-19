В Южноукраїнську відкрили три меморіальні дошки загиблим бійцям

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі Южноукраїнської міської ради.

«У місті Южноукраїнську на Миколаївщині відкрили одразу три меморіальні дошки героям-землякам, які загинули під час антитерористичної операції на сході України, захищаючи цілісність і незалежність рідної землі», - йдеться у повідомленні.

У Южноукраїнську відкрили три меморіальні дошки загиблим учасникам війни / Фото: yu.mk.ua

Зокрема, йдеться про Сергія Горобця - сержанта 34-ого батальйону територіальної оборони «Батьківщина», який загинув 17 жовтня 2014. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Миколу Гончарука - солдата 17-ого окремого мотопіхотного батальйону, який загинув 21 травня 2015. Також відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Ігоря Буйновського – солдата 13-ого окремого мотопіхотного батальйону, який загинув 28 січня 2015, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Міський голова Віктор Пароконний зазначив, що у пам’яті южноукраїнців ці хлопці назавжди залишаться героями, які з честю виконали головний обов’язок чоловіків - захист рідної землі. За його словами, міська влада підтримує і надалі буде підтримувати сім'ї загиблих.

Відкрили пам’ятні дошки рідні загиблих воїнів. Потім присутні вшанували героїв хвилиною мовчання.