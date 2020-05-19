На Житомирщині відкрили пам’ятну дошку загиблому на Донбасі військовому

У місті Чуднів на Житомирщині відкрили пам’ятну дошку Ігорю Хімічуку, який загинув на Луганщині під час снайперського обстрілу в січні цього року.

Про це інформує сайт Чуднівської громади.

«18 травня, відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки українському Герою, військовослужбовцю, водію відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущеного до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старшому солдату Ігорю Хімічуку, який поклав життя, захищаючи свою Батьківщину», - йдеться у повідомленні.

У місті Чуднів на Житомирщині відкрили пам’ятну дошку Ігорю Хімічуку / Фото: "Чуднівська громада"

Зазначається, що Ігор Хімічук загинув у день пам’яті захисників Донецького аеропорту,16 січня 2020 року, внаслідок снайперського обстрілу противника поблизу села Новозванівка Попаснянського району на Луганщині. Військовому було 29 років.

Під час заходу дружина загиблого Інна Хімічук отримала його орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким він нагороджений посмертно.

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua