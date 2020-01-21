На Житомирщині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера

У Чуднові Житомирської області напередодні попрощалися із військовослужбослужбовцем Ігорем Хімічуком, що загинув 16 січня на Донбасі.

Про це повідомляє Чуднівська райдержадміністрація.

«Чуднівщина попрощалася зі своїм Героєм, мешканцем міста Чуднів, водієм відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, старшим солдатом Ігорем Хімічуком», - йдеться у повідомленні.

Чуднівщина попрощалася із захисником Вітчизни / Фото: facebook.com, Володимир Бричник

Хімічуку було 29 років. Він загинув на Луганщині від кулі снайпера. У нього залишилася неповнолітня дитина.

Фотографії з прощання із загиблим земляком опублікував у Facebook користувач Володимир Бричник.

На території Чуднівської ОТГ із 17 до 20 січня оголосили дні жалоби в пам’ять про загиблого земляка.