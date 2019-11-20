У Сумах попрощалися з командиром 128-ї бригади Євгеном Коростельовим

У середу, 20 листопада, у Сумах відбулося прощання з командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгеном Коростельовим, який отримав смертельне поранення в зоні ООС.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, попрощатися з загиблим прийшли сотні містян.

"Євген був бійцем, який віддасть своє життя заради того, що він робить. Скільки було випадків, як він особисто нищив артилерією ворожі об’єкти окупантів. Це був справді командир, з яким не було страшно йти нікуди", - розповідали його підлеглі військовослужбовці під час церемонії прощання, яка відбулася біля будинку загиблого командира.

Після прощання у Свято-Воскресенському соборі відбулася літургія, потім траурна процесія перейшла до Алеї Героїв на Центральному кладовищі міста, де захисника України і поховали.

Євген Коростельов навчався в артилерійському училищі в Сумах. З початком бойових дій на сході України він, не роздумуючи, вирушив до зони проведення Антитерористичної операції. Всі ці роки офіцер перебував фактично на передовій.

У 2015 році за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Євген Коростельов був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Командиром 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади офіцер ЗСУ став у вересні цього року, до того служив в 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.

12 листопада, виконуючи чергове завдання у районі проведення ООС, Коростельов отримав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок. Його терміново літаком евакуювали до Харкова. Попри всі старання медиків, захисника країни врятувати не вдалося. У полковника залишилася дружина, донька і син. Йому було 38 років.

Фото: UA:СУМИ, sumy.today