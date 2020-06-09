Наукового підтвердження повторного зараження COVID-19 ще немає – Степанов

Поки немає наукового підтвердження, що людина може повторно заразитися коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу 9 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У науковій пресі зустрічається така інформація, є відповідні роботи. Але потрібно пам'ятати, що коронавірусна хвороба - зовсім нова інфекція, яка є в світі. Постійно тривають дослідження, в тому числі і дослідження повторного інфікування людини, яка вже перехворіла. Але науково доказових статей або досліджень, які чітко могли б сказати, що таке точно може бути, ми поки що не бачимо", - сказав Степанов.

Він зазначив, що українські науковці та фахівці наразі доводів про повторне зараження коронавірусом МОЗ не надавали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 394 нові випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР.

За даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі COVID-19 виявили у 7 201 586 людей, з них 408 794 померли та 3 538 777 одужали.