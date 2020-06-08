Спецрейсом із Франції до України повертаються 165 осіб
Укрінформ
З Парижа до Києва спеціальним авіарейсом вилетіли 165 українців, а також іноземців, які мають право на проживання в нашій країні.
Про це у Facebook повідомляє Посольство України у Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.
«165 пасажирів – громадяни України та іноземці, які мають право на проживання в Україні – вилетіли в Київ», - зазначили у Посольстві.
Спецрейс із паризького аеропорту «Шарль де Голль» за сприяння українських дипломатів здійснює авіакомпанія Fly UIA.
У Посольстві уточнили, що на батьківщину повертаються українці, які перебували на території Франції, а також прибули транзитом зі США, Конго, Алжиру, Бразилії та Мексики.