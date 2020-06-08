Доступно.UA проведе аудит будівель МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Доступно.UA Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво, який покликаний перетворити МЗС на перший в Україні цілковито безбар’єрний орган державної влади.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Раніше глава МЗС вже підтримав ініціативу першої леді Олени Зеленської «Велика розмова про безбар‘єрність». Меморандум буде важливим кроком на шляху до її втілення.

«Я переконаний, що шлях до успіху України лежить через усунення бар’єрів. Процес починається з усунення фізичних бар’єрів для мобільності, але охоплює також подолання цивілізаційних бар’єрів, перешкод для торгівлі та інвестицій тощо. Завдяки співпраці з ініціативою Доступно.UA, ми забезпечимо доступ до міністерства не лише людей з інвалідністю, а й для представників інших маломобільних груп населення: осіб з маленькими дітьми, людей похилого віку, тих, хто отримав тимчасову травму. Йдеться про базову людську повагу, без якої неможливо уявити успішну розвинену країну», — зауважив Кулеба.

Своєю чергою, засновник ініціативи Доступно.UA Дмитро Щебетюк позитивно відзначив лідерство МЗС у створенні в Україні безбар’єрного середовища та висловив сподівання на плідну співпрацю.

Згідно з текстом меморандуму, громадська організація «Доступно.ЮА» проведе аудит будівель Міністерства закордонних справ України у Києві та прилеглих територій щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За результатами аудиту, МЗС отримає рекомендації для підвищення рівня безбар’єрності об’єктів, що знаходяться у будівлях та на прилеглій території, а також рекомендації щодо внутрішніх інструкцій поводження з людьми з інвалідністю та представниками інших маломобільних груп населення для забезпечення їхнього безперешкодного доступу до приміщень.

МЗС проведе переговори та залучить до співпраці міжнародних, національних спонсорів, донорів з метою пошуку та інвестування ресурсів на впровадження рекомендацій у повному обсязі, реалізує їх із дотриманням Державних будівельних норм та принципів універсального дизайну.

Крім того, втілення меморандуму буде важливим внеском у досягнення Україною цілей «Партнерства Біарріц», до якого цього року долучилася наша держава.

Фото: МЗС