Зеленська обговорила з послом Німеччини співпрацю в межах "Партнерства Біарріц"

Дружина Президента України Олена Зеленська та посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен обговорили співпрацю в межах «Партнерства Біарріц», започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності.

Зустріч відбулася у «Мистецькому Арсеналі», повідомляє пресслужба глави держави.

"Олена Зеленська та Анка Фельдгузен обговорили можливі варіанти співпраці України й Німеччини у напрямі розбудови інклюзивного та безбар’єрного середовища, передбаченого міжнародним «Партнерством Біарріц»", - йдеться у повідомленні.

Німецький посол зауважила, наскільки важливою є мета «Партнерства Біарріц», і привітала рішення України долучитися до міжнародного партнерства заради рівних можливостей для всіх. Фельдгузен підкреслила, що Німеччина готова підтримати Україну на шляху до втілення цієї вагомої мети.

Крім того, вона відзначила проєкти з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, які вже реалізовані у країні.

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У пресслужбі Президента зазначають, що одне із зауважень з боку німецьких колег стосувалося ратифікації Україною Стамбульської конвенції – міжнародної угоди Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, яку Україна підписала ще у 2011 році, проте досі не ратифікувала.

Перша леді України та посол Німеччини домовилися у найближчій перспективі визначити формати співпраці, які були б максимально ефективними у впровадженні принципів універсального та комфортного середовища в усій країні.

Фото: пресслужби Президента