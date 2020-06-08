Генетика та канцерогени: медики нагадали про причини виникнення пухлин головного мозку

В Україні захворюваність на злоякісні новоутворення головного мозку становить 5,4 випадки на 100 тисяч населення. Показник захворюваності переважає у чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

“В Україні захворюваність на злоякісні новоутворення головного мозку становить 5,4 випадки на 100 тис. населення, згідно із даними 2018-го року. Зокрема, у жінок цей показник становить 4,8 на 100 тис. населення, у чоловіків — 6,1 на 100 тис. населення. Пухлини головного мозку становлять близько 9% від загальної кількості всіх новоутворень”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 8 червня відзначається Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, тож у ЦГЗ нагадали основні показники та симптоми захворювань.

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Зокрема, за інформацією пресслужби, пухлини головного мозку можуть виникнути у людини будь-якого віку. Проте, діти віком до 15 років і люди старші 65 років становлять більшість із зареєстрованих випадків, за даними CDC.

Серед причин розвитку пухлин головного мозку є генетична схильність організму та вплив онкогенних вірусів. Також розглядають вплив іонізуючого випромінювання та хімічних канцерогенів.

Симптоми пухлини головного мозку різняться залежно від типу, розміру і точного розташування, повідомляють в ЦГЗ.

У близько 50% людей з пухлинами головного мозку є головний біль. Це відбувається через тиск новоутворення на чутливі нерви і кровоносні судини. Варто звернути увагу на прогресуючий постійний біль, який не схожий на мігрень, біль під час тренування, кашлю або зміни положення тіла, який на своєму піку супроводжується блювотою або неврологічними симптомами.

Серед симптомів пухлини називають судоми, психічні порушення, нудоту і блювання, слабкість та оніміння та ін.

Водночас в ЦГЗ наголошують, що якщо у людини є деякі із перерахованих вище симптомів, це не обов’язково означає, що у неї новоутворення головного мозку. Такі симптоми супроводжують багато інших станів. Тож вкрай важливо вчасно звернутись до лікаря та поставити правильний діагноз.